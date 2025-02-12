Irak'ta Terörist Mağarasında Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Irak'ta Terörist Mağarasında Mühimmat Ele Geçirildi

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait bir mağarada silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

12.02.2025 15:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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