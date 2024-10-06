Irak\'ta Teröristlere Hava Harekatı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" denildi.