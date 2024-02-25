Irak\'ta Türkmen Basın Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Irak'ın Erbil kentinde "25 Şubat Türkmen Basın Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliğe Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu temsilcisinin yanı sıra Türkmen siyasetçi, gazeteciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada konuşan Maruf, Türkmen Basın Günü'nün Türkmenler için önemli bir gün olduğunun altını çizerek, 113 yıl önce ilk Türkmen gazetesinin yayına başladığını hatırlattı.
Bu münasebetle her yıl Erbil ve Kerkük başta olmak üzere Türkmen Basın Günü'nün kutlandığını belirten Maruf, "Geçmişten bugüne kadar Türkmen siyasetinde Türkmen medyasının büyük bir katkısı, rolü ve desteği var. Türkmen medyası, insanlarımızı bütün konularda aydınlatmıştır." diye konuştu.
Maruf, Türkmen basınına önem verdiklerini dile getirerek, bölgede Türkmen Basın Sendikasının kurulması için çalışacaklarını kaydetti.
Etkinlikte Anadolu Ajansı ve bazı medya kuruluşlarına, medya ve gazetecilik alanındaki çalışmaları dolayısıyla plaket takdim edildi.
Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl yayımlanan Havadis ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.???????
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