Irak'ta Ukrayna'ya Bağlı Hücreler İddiası

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi, Irak'ta "Ukrayna'ya bağlı hücrelerin bulunduğunu ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların bu hücreler tarafından gerçekleştirildiğini" iddia etti.

Abbudi, Irak'ta Arapça yayın yapan "Dicle" televizyonunda katıldığı bir programda, Irak topraklarından son günlerde Körfez ülkelerine yapıldığı söylenen saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta "Ukrayna'ya ait hücreler bulunduğunu" söyleyen Abbudi, başlattıkları istihbarat çalışması sonucu ülkedeki füze saldırılarının Ukrayna'ya ait hücreler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardıklarını savundu.

Abbudi, bu hücrelere yönelik başlattıkları operasyonlarda çok sayıda hücre mensubunun tutuklandığı bilgisini verdi.

Hücre mensuplarının sayısının??????? fazla olmadığını belirten Abbudi, "Baskınlarda tutukladığımız hücre üyeleri, yapılan sorgularında Ukrayna için çalıştıklarını ve saldırılar düzenlediklerini kabul ettiler." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, dün Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini hedef alan saldırıların hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurmuştu.

Bağdat yönetimi, Irak'tan Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırı düzenlediği iddiasını soruşturacağını duyurmuştu.

Irak'taki İran destekli gruplar ise Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenledikleri iddiasını reddetmişti.