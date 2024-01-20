Irak\'taki ABD Üssüne Füze Saldırısı Gerçekleştirildi

Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Irak'ın batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, " Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.