Irak'tan BM'ye Acil Toplantı Çağrısı - Son Dakika
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Irak'tan BM'ye Acil Toplantı Çağrısı

13.06.2025 12:28
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Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak BMGK'yı acil toplantıya çağırdı.

Irak hükümeti, İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak saldırının tekrarını önleyecek somut ve kararlı tedbirler alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avvadi, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırısının uluslararası hukukun temel ilkelerine ve Birleşmiş Milletler (BM) yasasına açık bir aykırılık teşkil ettiğini vurgulayarak bunun küresel barış ile güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

ABD-İran müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde saldırıların düzenlendiğine dikkati çeken Avvadi, şunları kaydetti:

"Güç yoluyla dayatılan yeni gerçeklikler, uluslararası ilişkilerin temellerini sarsabilir. Kınama mesajları artık yeterli değil. Uluslararası tutumun caydırıcı ve pratik adımlara dönüşmesi gerekiyor. Irak hükümeti olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırıyor ve saldırının tekrarını önleyecek somut ve kararlı tedbirler alınmasını talep ediyoruz.

Mevcut mekanizmaların yetersiz kalması durumunda ise uluslararası toplumun, hesap verilebilirliği sağlayacak ve adaleti tesis edecek yeni alternatif çerçeveler üzerinde ciddi bir diyalog başlatması gerekiyor. Egemenlik ilkesine, güç kullanımının reddine ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne olan bağlılığımızı yineliyoruz."

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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