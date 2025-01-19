Irak'tan Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

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BAĞDAT, 19 Ocak (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin güvenlik ve istikrarı destekleme ve bölgedeki çatışmaların tırmanmasını önleme çabalarına verdiği desteği vurguladı.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Es-Sudani açıklamayı cumartesi günü ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Daniel Rubinstein ile ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları görüşme sırasında yaptı.

Açıklamada, iki tarafın "her iki ulusa da fayda sağlayacak ve çeşitli alanlardaki ortaklıklarının büyümesini teşvik edecek şekilde" ikili işbirliğini güçlendirme ile karşılıklı anlaşmaların uygulanmasını ilerletmenin yollarını değerlendirdikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki durum ile Gazze, Filistin toprakları ve Güney Lübnan'da ateşkesin sürdürülmesine yönelik devam eden bölgesel ve uluslararası çabaların ele alındığı ifade edildi.

Es-Sudani, "büyük ülkeler ile uluslararası örgütlerin, soykırım eylemlerinin durdurulmasında rol oynamaları gerektiğinin" altını çizerken, Gazze sakinlerine yardım sağlanmasının ve ateşkes anlaşmasının ardından yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının aciliyetini vurguladı.