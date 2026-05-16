Irak'tan Hürmüz Boğazı'na Petrol İhracatı
Irak'tan Hürmüz Boğazı'na Petrol İhracatı

16.05.2026 12:40
Irak Petrol Bakanı Hudayyir, nisan ayında 10 milyon varil petrol ihraç ettiklerini açıkladı.

Irak Petrol Bakanı Basım el-Hudayyır, Irak'ın nisan ayında Hürmüz Boğazı'ndan 10 milyon varil petrol ihraç ettiğini açıkladı.

Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyen Bakan Hudayyir, yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinden birinin Irak'ın petrol ihracatını artırmak olduğunu belirtti.

Petrol üretim kapasitesinin artırılması için Irak'ta bulunan tüm yapancı şirketleri değerlendireceklerini aktaran Hudayyir, en önemli stratejik palanının ülkedeki petrol alanının alt yapısını geliştirmek ve eğitimli kadro yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Bakan Hudayyir, petrol üretimi ve ihracatı konusunda Irak'ın önemli petrol rezervine sahip olduğunu hatırlattı.

Irak ekonomisinin güçlendirilmesi için petrol ihracatının artırılmasına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Hudayyir, bu hedefe ulaşmak için gereken tüm imkanları seferber edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
