Irak ve ABD Arasında 48 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Irak ve ABD Arasında 48 Anlaşma İmzalandı

18.07.2026 08:44
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Irak, ABD ile enerji, teknoloji ve tarım gibi alanlarda 48 anlaşma imzalayarak işbirliğini güçlendirdi.

Irak ile ABD'nin kamu ve özel sektör kuruluşları arasında petrol, enerji, teknoloji, finans, tarım, eğitim ve ilaç başta olmak üzere çeşitli alanlarda 48 anlaşma, mutabakat zaptı ve ortaklık deklarasyonu imzalandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin hazır bulunmasıyla ABD'de imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımayı ve karşılıklı fayda sağlayacak yeni bir ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Anlaşmalar kapsamında Irak Petrol ve Elektrik Bakanlıkları ile bağlı şirketleri, ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell ve Halliburton gibi ABD'li şirketlerle çeşitli işbirliği ve ortaklık anlaşmaları imzaladı.

Ayrıca Starlink ile Irak İletişim ve Medya Komisyonu (CMC) arasında işbirliği anlaşması da yapıldı.

Paket kapsamında ayrıca teknoloji şirketi Keyslight Technology ile Irak özel sektörü arasında mutabakat zaptı, PepsiCo ile işbirliği anlaşması, eğitim alanında ortaklıklar ve ilaç üretimi ile tedarikine yönelik özel sektör anlaşmaları da yer aldı.

Bunun yanı sıra KBR, UOP, Polaris, Enerji Mühendisleri Birliği (AEE) ve elektronik ağ çözümleri alanında faaliyet gösteren PPTA ile mutabakat zabıtları imzalanırken, Frito-Lay ile tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik iki ayrı anlaşmaya da imza atıldı. Tarım, ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle de ortaklık anlaşmaları gerçekleştirildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmaların Irak ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamını genişletmeyi ve uzun vadeli stratejik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak ve ABD Arasında 48 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

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