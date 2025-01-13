Irak ve ABD İlişkileri Güçleniyor

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Bağdat'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Victoria Taylor ile Irak-ABD ilişkilerini güçlendirmesi ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Araci, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taylor ile görüşmesine değindi.

"ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Victoria Taylor ile Irak-Amerika ilişkilerini güçlendirmenin yollarını görüştük." diyen Araci, ayrıca Suriye sahasındaki bölgesel durumla ilgili gelişmeleri de ele aldıklarını belirtti.

Araci, Gazze, Lübnan ve tüm bölgede istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları da desteklediklerini ifade etti.