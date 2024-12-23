Irak ve Hollanda'dan Terörle Mücadele İşbirliği

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BAĞDAT, 23 Aralık (Xinhua) -- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, başkent Bağdat'ta terörle mücadelede askeri ve istihbarat işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü gerçekleşen görüşmede taraflar, bölgedeki son güvenlik gelişmelerini gözden geçirerek terörizmin Suriye'deki mevcut durumu istismar etmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada Hüseyin'in Suriye'deki mevcut gelişmelere ilişkin Irak'ın vizyonunu siyasi ve güvenlik açılarından özetlediği ve Irak ile Hollanda arasındaki koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Tarafların, Suriye'nin ve halkının desteklenmesinde uluslararası toplumun aktif rol oynamasının önemine dikkat çektiği de belirtildi.