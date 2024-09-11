Irak-İran İlişkileri ve Gazze'ye Dikkat

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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile iki ülke arasındaki ilişleri ve Gazze'deki İsrail saldırıları dahil bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Reşid, İran'lı mevkidaşı Pezeşkiyan ile Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

???????Reşid, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve tarihi olduğunu ifade ederek, İran'ın Irak'ın önemli bir komşusu olduğunu ve bölgeyi destekleme ve istikrara kavuşturma konusunda büyük bir bölgesel konuma sahip olduğunu söyledi.

Terörle mücadele için ortak işbirliğinin güçlendirilmesine işaret eden Reşid, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki gerilimleri sona erdirmek için işbirliğine dikkati çekti.

Irak Cumhurbaşkanı, ayrıca iklim değişikliği meselesine de değinerek, bunun iki ülkenin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli zorluklardan biri olduğuna işaret ederek, su konusu başta olmak üzere bu konuda ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Reşid, aynı zamanda ortak nehir sularının serbest bırakılması ve su paylaşımı konusunda herkes için tatmin edici uzlaşıya varılması gerektiğini dile getirdi.

Reşid, Irak'ın İran'a karşı mali borçlarını ödemesi için ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini de bildirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullatif Raşid, İran'ın başkenti Tahran'da İsmail Heniyye'nin şehit edildiği saldırıyı da kınayarak, Irak'ın Filistin meselesine ve Filistin halkının haklarına yönelik ilkeli ve sağlam konumunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Filistin topraklarının geri kalanına karşı devam eden ve binlerce şehit ve yaralanmaya yol açan vahşi saldırılarına da değinen Reşid, haksızca olan abluka uygulamasını da kınadı.

İran Cumhurbaşkanı da, Irak ile çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda koordinasyon sağlanmasının yanı sıra, ülkesinin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için daha fazla fırsat ve üzerine inşa edilebilecek işbirliği mekanizmaları bulma arzusunu dile getirdi.

Pezeşkiyan, Irak ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsayacak sağlık, çevre, sanayi, güvenlik ve turizm sektörlerinde ortak işbirliğine yönelik stratejik bir program geliştirmek üzere iki komşu ülke arasında ortak bir komite kurulması çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bağdat'ı ziyaretinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelmişti. Pezeşkiyan, Sudani ile görüşmesi öncesi Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in öldürüldüğü alanı ziyaret etmişti.

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ve bazı siyasi liderlerle de bir araya gelecek.

İran Cumhurbaşkanı, Necef, Kerbela, Basra ve Erbil'i de ziyaret edecek.