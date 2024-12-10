Irak ve Katar Liderleri Suriye'yi Görüştü

Güncel

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki lider telefonda görüştü.

Suriye'nin birlik ve egemenliğinin korunması hedefiyle koordinasyon halinde olunmasının zorunlu olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtilen iki liderin, Suriye'deki gelişmeleri ve bölgeye olan yansımalarını yakından takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye halkının etnik, dini, kültürel ve sosyal çeşitliliklerindeki özgür iradelerine saygı gösterilmesi ve Suriye ile bölgede güvenlik ve istikrarı artıracak her şeyin desteklenmesine ilişkin ortak görüşte olunduğu ifade edildi.