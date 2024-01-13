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Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı - Son Dakika
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Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

13.01.2024 - 21:52,  Güncelleme: 22:33
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Irak ve Suriye'nin kuzeyine Türk savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 25 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türkiye'ye yasa boğan haberin ardından bölgede operasyonlar artırırken Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yeni hava harekatı icra edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleriyle Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 21.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

25 HEDEF İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat, malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

SON 24 SAATTE 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"

Irak ve Suriye\'nin kuzeyine yeni hava harekatı
YORUMLAR (1)
  • ramazan yazar: Hava harekatı bunlara zarar vermez işe yaramaz..en önemlisi kara harekatı baslatmak ve bunları bitirmeden dağıtmadan bölgeden yok etmeden bu harekatı bitirmemek.en önemlisi ABD Rusya Suriye karşı çıkan bunları koruyan kim olursa olsun bunu yapma cesareti gösterip harekatı biran önce baslatmaktir Yanıtla 7 0

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