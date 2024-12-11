Irak ve Ürdün Liderlerinden Kritik Görüşme

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bölge ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amman'daki görüşmede bölge ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Sudani ve Kral Abdullah görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası zorluklarla mücadele için ikili koordinasyonun güçlendirilmesinin, Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesini ve kaosa sürüklenme riskinin önlenmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Sudani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, ülkenin egemenliğinin ve dini ve etnik kökenlerinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Sudani, tüm bileşenlerinin katılımını sağlayan istikrarlı ve müreffeh bir Suriye inşa etmek için halkın tercihlerini desteklemek gerektiğini sözlerine ekledi.

Sudani ve Kral Abdullah ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiği üzerinde mutabık kaldı.