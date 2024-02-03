Irak Yönetimi, ABD Saldırılarının Ülke Egemenliğini İhlal Ettiğini Bildirdi

Irak yönetimi, ülkenin batısındaki ABD saldırılarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.
Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." dedi.
Söz konusu ABD saldırılarının Irak'ı ve bölgeyi istenmeyen sonuçlara sürükleyen bir tehdit olduğuna dikkati çeken Resul, bunun sonuçlarının Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından vahim olacağını kaydetti.
Irak'ın batısında Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposunun ABD saldırısında vurulduğu belirtilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.
Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edilmişti.
ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.
ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.
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