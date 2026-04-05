İran'a Destek Konvoyu Küçükçekmece'de - Son Dakika
İran'a Destek Konvoyu Küçükçekmece'de

İran\'a Destek Konvoyu Küçükçekmece\'de
05.04.2026 15:36
Zeynebiye Hareketi, İran için destek konvoyu düzenledi, 500 araçla zulme karşı duruş sergilendi.

Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi tarafından İran'a destek amacıyla konvoy oluşturuldu.

Türk ve İran bayraklarıyla donatılan araçlar, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camisi önünden hareket ederek Florya'ya ulaştı.

Otomobil ve motosikletlerin yer aldığı konvoya, evlerinin balkonlarından izleyenler alkışlarla destek verdi. Konvoy tekrar caminin önüne geldi.

Burada açıklama yapan Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi Başkanı Hasan Şapulu, yaklaşık bir aydır İran'daki süreci takip ettiklerini belirterek, "Bu süreçte bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama daha güzel neler yapabiliriz, zulmün karşısında nasıl durabiliriz, diye bir fikir oluşturduk. Yüzlerce araç bugün burada zulme karşı direnişin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

"Dost ve Kardeş Ülke İran'a Destek Konvoyu"nun amacının İran'a destek olduğunu dile getiren Şapulu, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'dan gelenlerle birlikte yaklaşık 500 aracın konvoyda yer aldığını söyledi.

Şapulu, her zaman Müslümanlar olarak meydanlarda olduklarını dile getirerek, "Biz, siyonistler gibi sığınaklara girmiyoruz. Bizim amacımız Müslümanların her daim meydanlarda olduğunu göstermektir." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Küçükçekmece, İstanbul, Gençlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a Destek Konvoyu Küçükçekmece'de - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran'a Destek Konvoyu Küçükçekmece'de - Son Dakika
Advertisement
