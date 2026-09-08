İran, ABD ablukasına karşı Basra Körfezi\'nde yasak bölge ilan edeceğini duyurdu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşı Basra Körfezi ve çevresinde "deniz yasak bölgesi" oluşturacaklarını söyledi. Rızai, bölgedeki ABD savaş gemileri ve askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşımlarının da "köklü biçimde değiştirildiğini" açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik abluka ve yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"WASHINGTON NET BİR UYARI ALDI"

Rızai, "Washington, son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uygulamalarını "ekonomik savaş" olarak nitelendiren Rızai, buna karşı Basra Körfezi ve çevresinde yeni adımlar atacaklarını belirtti.

"DENİZ YASAK BÖLGESİYLE KARŞILANACAK"

Rızai, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik savaş, Fars (Basra) Körfezi boyunca ve abluka hattına kadar deniz yasak bölgesiyle karşılanacak. ABD savaş gemileri ve bölgedeki askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşım da köklü biçimde değiştirildi."

"YA HERKES YA HİÇ KİMSE"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da daha önce ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engelleme girişimlerine tepki göstermişti.

Kalibaf, "Savaşın denklemi açıktır: Ya herkes ya hiç kimse. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak." demişti.

"BİR DAMLA PETROLÜN GEÇİŞİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rızai ise daha önce İran'ın çevresindeki ülkelerin ABD'ye "ekonomik savaşta" destek vermesi halinde Basra Körfezi'ni de Hürmüz Boğazı gibi kapatacaklarını söylemişti.

Rızai, böyle bir durumda bölgeden "bir damla petrolün geçişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti.