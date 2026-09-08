İran, ABD ablukasına karşı Basra Körfezi'nde yasak bölge ilan edeceğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ablukasına karşı Basra Körfezi'nde yasak bölge ilan edeceğini duyurdu

İran, ABD ablukasına karşı Basra Körfezi\'nde yasak bölge ilan edeceğini duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ablukasına karşılık Basra Körfezi'nde ve abluka hattına kadar deniz yasak bölgesi oluşturacaklarını, ABD güçlerine yönelik operasyonel yaklaşımın köklü biçimde değiştirildiğini açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşı Basra Körfezi ve çevresinde "deniz yasak bölgesi" oluşturacaklarını söyledi. Rızai, bölgedeki ABD savaş gemileri ve askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşımlarının da "köklü biçimde değiştirildiğini" açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik abluka ve yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"WASHINGTON NET BİR UYARI ALDI"

Rızai, "Washington, son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uygulamalarını "ekonomik savaş" olarak nitelendiren Rızai, buna karşı Basra Körfezi ve çevresinde yeni adımlar atacaklarını belirtti.

"DENİZ YASAK BÖLGESİYLE KARŞILANACAK"

Rızai, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik savaş, Fars (Basra) Körfezi boyunca ve abluka hattına kadar deniz yasak bölgesiyle karşılanacak. ABD savaş gemileri ve bölgedeki askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşım da köklü biçimde değiştirildi."

"YA HERKES YA HİÇ KİMSE"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da daha önce ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engelleme girişimlerine tepki göstermişti.

Kalibaf, "Savaşın denklemi açıktır: Ya herkes ya hiç kimse. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak." demişti.

"BİR DAMLA PETROLÜN GEÇİŞİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rızai ise daha önce İran'ın çevresindeki ülkelerin ABD'ye "ekonomik savaşta" destek vermesi halinde Basra Körfezi'ni de Hürmüz Boğazı gibi kapatacaklarını söylemişti.

Rızai, böyle bir durumda bölgeden "bir damla petrolün geçişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ablukasına karşı Basra Körfezi'nde yasak bölge ilan edeceğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:02:47. #7.12#
SON DAKİKA: İran, ABD ablukasına karşı Basra Körfezi'nde yasak bölge ilan edeceğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement