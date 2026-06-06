İran-ABD Diplomasi Sürecinde Görüşme

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İran-ABD diplomasi sürecinde arabuluculuk yapan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Mumini ve Nakvi Tahran'da görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Nakvi'nin, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in özel bir mektubunu İran lideri Mücteba Hamaney'e ileteceği belirtildi.

Nakvi, Tahran ziyareti öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede İran-ABD müzakere sürecini ele almıştı.