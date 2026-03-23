İran: ABD ile Müzakere Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: ABD ile Müzakere Yok

23.03.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Trump'ın müzakerelere dair açıklamalarını reddetti ve ABD ile görüşme yapılmadığını açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere yapıldığına ilişkin konuşmasının ardından "ABD ile müzakere yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı, "İran halkı, saldırganların tam ve pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Tüm İranlı yetkililer, bu hedefe ulaşılıncaya kadar liderlerinin ve halkının arkasında dimdik duracaklardır." dedi.

Trump'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alış verişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Bekayi, "ABD'nin savaşın sora erdirilmesi için müzakerelerde bulunmak üzere bazı dost ülkeler aracılığıyla gönderdiği mesajları aldık. Buna, ülkenin duruşuna göre uygun cevaplar verildi. Verdiğimiz cevapta İran'ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı." ifadelerini kullandı.

İran'ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya "kesin, hızlı ve etkili cevap" verileceğinin ABD'ye iletildiğini aktaran Bekayi, "Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran'ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: ABD ile Müzakere Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 21:03:25. #.0.4#
SON DAKİKA: İran: ABD ile Müzakere Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.