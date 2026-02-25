İran ABD ile Müzakerelerde Umutlu - Son Dakika
İran ABD ile Müzakerelerde Umutlu

25.02.2026 22:06
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cenevre'de ABD ile adil bir çözüm için müzakerelere başlayacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'de yarın ABD'yle müzakerelerde adil ve dengeli bir çözüm üzerinde anlaşmaya varma imkanı bulunduğuna inandığını söyledi.

India Today'e konuşan Erakçi, ABD'yle üçüncü tur görüşmeler için Cenevre'ye hareket etmeden önce Tahran'da açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlamaya ve endişeleri gidermeye hazır olduklarını vurgulayan Erakçi, "Nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz. Bu bizim tutumumuz ve istediğimiz şeydir. Bu nedenle yarın Cenevre'de üzerinde uzlaşılmış, adil ve dengeli bir çözüme ulaşma imkanı bulunduğuna inanıyorum." dedi.

İkinci tur görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Erakçi, "(İkinci turda) bir tür karşılıklı anlayışa varmayı başardık. Sanırım bu anlayış temelinde bir anlaşma, bir mutabakat inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Biz hem savaş hem de barış seçeneğine tamamen hazırız." diyen Erakçi, 12 gün süren savaştan birçok ders çıkardıklarını ve İran silahlı kuvvetlerinin göreve öncesinden daha hazır olduğunu belirtti."

"Füzelerimiz caydırıcılık amacıyla yapılmıştır"

ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füze geliştirdiği" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Erakçi, "Bence kendisi sahte haberlere kurban gidiyor. Biz böyle füze geliştirmiyoruz. Füze menzilimizi kasıtlı olarak 2 bin kilometreyle sınırlı tuttuk. Bu sadece kendimizi savunmak içindir. Füzelerimiz savunma niteliği taşır. Sadece caydırıcılık amacıyla yapılmıştır ve kendimizi savunmamıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır." şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'ın etrafında askeri yığınak yapmasına ilişkin soru üzerine Erakçi, şunları aktardı:

"Çevremizde geniş bir askeri varlık oluşturmuş durumdalar. Eğer amaçları bizi tehdit ederek teslim olmamızı sağlamaksa böyle bir şey asla olmayacak. Bu kesin. Bu yıkıcı bir savaş olacak. Böyle bir koşulda, kimse için zafer olmayacaktır. ABD üsleri bölgenin farklı noktalarına dağılmış olduğundan, maalesef tüm bölge bu savaşa sürüklenebilir. Bu çok korkunç bir senaryo. Bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum."

"İsrail'in ABD'yi savaşa çekme planı"

Bu bölgede savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu dile getiren Erakçi, Tel Aviv yönetiminin ABD'yi İran ile savaşa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

Erakçi, "İsrail bunu tek başına yapamaz. Denediler, başarısız oldular. ABD'den yardım istediler. İçerisinde bulunduğumuz durumun, İsrail'in ABD'yi savaşa çekme planı olduğuna inanıyorum." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Kaynak: AA

