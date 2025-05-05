İran, ABD ile Müzakerelere Devam Etmeye Açık - Son Dakika
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İran, ABD ile Müzakerelere Devam Etmeye Açık

İran, ABD ile dolaylı müzakerelere devam etmek istediğini belirtti, Umman süreçte arabulucu olacak.

05.05.2025 16:16
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile dolaylı müzakerelere devam etmeye açık olduklarını belirtti. Sözcü, görüşmelerin zamanlamasına ise arabulucu rolü üstlenen Umman'ın karar vereceğini söyledi.

Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakareler konusunda "Görüşmelere devam etmeye hazırız" dedi. Bekayi, eğer Washington'ın tek talebi İran'ın nükleer silah geliştirmemesi ise "o zaman pek çok mesele çözülebilir" ifadelerini kullandı.

Başlangıçta 3 Mayıs'ta yapılması planlanan dördüncü tur müzakereler ertelenmişti. Bekayi, erteleme kararının Umman Dışişleri Bakanı Bedr El Busaidi'nin teklifiyle ve Tahran ile Washington'un ortak mutabakatıyla alındığını söyledi.

Bekayi, "Karşı tarafla doğrudan bir temas yok, bu yüzden yeni tarihi açıklaması için Umman'ı bekliyoruz... Ummanlı dostlarımızın sürecin devamını en iyi şekilde koordine edeceğinden ve bizi zamanında bilgilendireceğinden eminiz" dedi.

İran, 12 Nisan'dan bu yana ABD ile üst düzey üç tur dolaylı müzakere gerçekleştirdi, ikisi Muskat'ta, biri Roma'da yapıldı.

Bekayi ayrıca Fransa, İngiltere ve Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine müzakerelerde yapıcı rol üstlenmeleri çağrısında bulundu. İran ve Avrupa ülkeleri arasında nükleer program üzerinde planlanan bir toplantı da dördüncü turun ertelenmesinin ardından iptal edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran, ABD ile Müzakerelere Devam Etmeye Açık - Son Dakika

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