İran-ABD Mutabakatı İsrail'de Tepki Çekti - Son Dakika
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İran-ABD Mutabakatı İsrail'de Tepki Çekti

18.06.2026 16:29
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İsrailli yetkililer, İran-ABD mutabakatını 'kötü bir anlaşma' olarak nitelendirdi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı İsrail'de tepkiyle karşılanırken, İsrailli yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'in çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, "kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

İran ile ABD, Pakistan aracılığındaki müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da "İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdi.

İsrailli yetkililerin yanı sıra basın ve siyasetten isimler, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına tepki göstererek, anlaşmanın ABD'nin ve İsrail'in aleyhine olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

"İsrail ve Körfez ülkeleri için kötü"

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski İstihbarat ve Operasyonlar Başkanı Haim Tomer, mutabakatın ABD'nin 2018'de yaptığı nükleer anlaşmaya kıyasla "çok daha az faydalı" olduğunu belirterek, İsrail'in İran'la "ağır bir bedel ödeyerek" savaştığını ifade etti.

Tomer, anlaşmanın "İsrail ve Körfez ülkeleri için kötü" olduğunu, çünkü İran ve Umman'a Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini düzenleme hakkı tanıdığını belirtti.

İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman da "ABD-İran mutabakatı, Tahran rejiminin hayatta kalmasını garanti ediyor ve ona cömert ekonomik destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hayman, İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik açtığı savaşı eleştirerek, "İsrail'in en başından İran'a karşı savaşmaması iyi olurdu." şeklinde konuştu.

İsrail Kanal 14 televizyonu program sunucusu Tal Meir ise mutabakatın İranlıların "müzakereler sürecinde gösterdiği özgüveni" teyit ettiğine dikkati çekerek, "Şimdi İranlıların tavırlarında neden ısrar ettiklerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Avichay Buaron ise mutabakata aykırı olarak İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Buaron, "Netanyahu, Başkan Trump'a Lübnan'dan çekilmeye niyetimiz olmadığını ve kuzey sakinlerini (Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri) tehlikeye atmayacağımızı iletti. İsrail'in çıkarlarından taviz vermeyeceğiz." iddiasında bulundu.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığındaki müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran-ABD Mutabakatı İsrail'de Tepki Çekti - Son Dakika

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