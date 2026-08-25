İran-ABD Müzakerelerinde Diplomatik Kazanımlar - Son Dakika
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İran-ABD Müzakerelerinde Diplomatik Kazanımlar

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İran, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran ziyaretinde önemli diplomatik kazanımlar elde edildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Enformasyon Ofisi Yardımcısı Mehdi Tebatebai, İran-ABD müzakerelerinin arabulucusu Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in dünkü Tahran ziyaretinde "çok değerli diplomatik kazanımlar" elde edildiğini ve sonuçlarının yakında ortaya çıkacağını ifade etti.

Tebatebai, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir'in ziyaretinin verimli geçtiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Medya kaynaklı bazı yanlış spekülasyonların aksine, dost ülke Pakistan ordusunun komutanı Mareşal Asım Münir'in İran'a gerçekleştirdiği ziyaret son derece verimli geçti ve çok değerli diplomatik kazanımlar elde edildi. Bu ziyaretin sonuçları ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, dün Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya gelmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de görüşmeler sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile ABD ve İran arasındaki gerilimin yanı sıra Orta Doğu'daki durumun

ele alındığı görüşmenin "olumlu ve verimli" geçtiğini ve "önemli ilerleme kaydedildiğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Pakistan, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-ABD Müzakerelerinde Diplomatik Kazanımlar - Son Dakika

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