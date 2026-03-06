İran, ABD ve İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
İran, ABD ve İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

06.03.2026 11:32
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade, ABD'nin İsrail'le işbirliğini eleştirerek tepki verdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ABD'nin "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından ülkesine karşı savaşa sürüklendiğini söyledi.

Hatibzade, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Diyaloğu 2026" konferansında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırılara sert tepki gösterdi.

ABD'nin, "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından bu savaşa sürüklendiğini belirten Hatibzade, Suudi Arabistan'dan Umman'a kadar tüm ülkelerin bunun farkında olduğunu vurguladı.

"Basra Körfezi'ndeki ABD radarları, Basra Körfezi'nde balık avlamak için mi orada?" diyen Hatibzade, İran ordusunun, bölgedeki "Amerikan askeri varlıklarına son vereceğini" bildirdi."

Hatibzade, İran'ın "varoluşsal bir savaş verdiğine" işaret ederek hem uluslararası hukukun hem de İran'ın saldırı altında olduğunun altını çizdi.

Hatibzade, "Amerikalılar, başka bir devletin başkanını suikastle öldürdü. Eğer bu yeni norm ise o zaman yeryüzünde hiçbir ülke, diğer ülkelerle diplomatik normal ilişkiler kuramaz. Bu uluslararası hukuk ilkeleri için, etik için, ahlak için bir direniştir." dedi.

Hatibzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da yeni lideri belirlenmesine "müdahil olacağını" söylemesine tepki göstererek "Trump, İran'ın liderliğinde değişiklik istiyor ve 'benim de bu konuda söz sahibi olmam gerekiyor' diyor. Oysa kendisi New York'ta belediye başkanını bile atayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

