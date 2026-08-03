İran, ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını düşürdü

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Fars Haber Ajansının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerine bağlı hava savunma sistemi tarafından bir MQ-9 tipi İHA'nın tespit edildiği ve vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.