İran, ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını düşürdü
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sını Devrim Muhafızları tarafından düşürdü.
İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Fars Haber Ajansının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerine bağlı hava savunma sistemi tarafından bir MQ-9 tipi İHA'nın tespit edildiği ve vurularak düşürüldüğü ifade edildi.
İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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