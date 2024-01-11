İran, ABD\'ye ait petrol tankerine el koydu

İran, Umman Denizi'nde el koyduğu petrol tankerinin ABD'ye ait olduğunu duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, yargı kararıyla Umman Denizi'nde bir ABD petrol tankerine el koymuştur." ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde bir petrol tankerinin askeri üniformalı ve silahlı kişiler tarafından ele geçirildiği belirtilmişti.

Umman'ın Sohar kenti kıyısının yaklaşık 50 deniz mili açıklarında meydana gelen olay sırasında askeri tarzda siyah üniformalar ve siyah maskeler giyen 4-5 silahlı "yetkisiz" kişi tarafından bir petrol tankerine çıkarma yapıldığı, söz konusu petrol tankeriyle irtibatın kesildiği ve İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılmıştı.