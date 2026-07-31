İran Askerlerinin Cenazeleri Irak'tan Geri Döndü

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'a düzenlediği hava saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 5 askerin cenazelerinin İran'a götürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırısında ölen Devrim Muhafızları mensuplarının cenazeleri İran'a götürüldü.

Haberde, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki İran'a yakın Haşdi Şabi gruplarına yönelik ortak hava saldırısında Diyala kentinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 5 askerin öldüğü kaydedildi.

Ölen askerlerin cenazelerinin İran ile Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı'ndan İran'a götürüldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Temmuz'da, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.