İran, BAE Petrol Tankerini Alıkoydu - Son Dakika
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İran, BAE Petrol Tankerini Alıkoydu

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İran, Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait bir petrol tankerini alıkoydu. Güzergah ve izin şartları vurgulandı.

İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada alıkoyduğu belirtildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Denizcilik seyrüsefer verileri, BAE'ne ait bir şirkete bağlı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında durdurulduğunu gösteriyor.

Tankerin alıkonulduğunun aktarıldığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için belirlediği düzenlemeler kapsamında, İran tarafından belirlenen güzergahın kullanılmasının yanı sıra hizmet bedelinin ödenmesi ve İran makamlarından izin alınmasının tankerlerin uyması gereken şartlar arasında olduğu ifade edildi.

BAE'ye ait tankerin Kiş Adası yakınlarında durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, BAE Petrol Tankerini Alıkoydu - Son Dakika

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