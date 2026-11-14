İran BMGK'da ABD'yi saldırganlıkla suçladı, askeri saldırıya yanıt uyarısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Orta Doğu'daki durumu ele almak için toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD, İran'ı "uluslararası deniz güvenliğini baltalamakla" suçlarken İran da ABD'yi "yasa dışı bir saldırganlık savaşı başlatmakla" suçladı.

Bahreyn'in talebi üzerine BMGK, "Orta Doğu durum" başlığı altında toplandı.

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta, İran'ı, ticari gemilere yönelik saldırılar ve Orta Doğu'daki silahlı gruplara verdiği destek yoluyla uluslararası deniz güvenliğini baltalamakla suçladı.

Locetta, "İran'ın saldırgan davranışlarını bir kez daha görüşmek üzere buradayız. İran bu konseyi görmezden geliyor. Uluslararası toplumun ezici görüşünü görmezden geliyor." şeklinde konuştu.

Yemen'deki Husileri de Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları tırmandırmakla suçlayan Locetta, "ABD, bölgesel istikrarı baltalamaya yönelik İran çabalarına karşı Körfez ortaklarımızın yanındadır. İran destekli terörist Husilere karşı Suudi Arabistan'ın yanındayız." dedi.

Locetta, tüm Güvenlik Konseyi üyelerini, bölgesel barış ve istikrarı desteklemeye ve ticari gemilerin güvenliğini korumaya çağırdı.

-"ABD saldırgandır, mağdur değil"

İran'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi de konseyde yaptığı konuşmada, ABD'yi İran'a karşı yasa dışı bir saldırganlık savaşı başlatmakla suçladı ve ABD veya İsrail'in herhangi bir askeri saldırısının "acil ve kararlı" bir yanıtı tetikleyeceği konusunda uyardı.

Darzi, İran'ın toplantıya katılımının mevcut durumun kökenlerini açıklığa kavuşturmayı amaçladığını belirterek, bazı konsey üyelerinin, özellikle Batılı temsilcilerin, "saldırganları" mağdur, mağdurları da "saldırgan" olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

"Bazı konsey üyelerinin, özellikle Batılı üyelerinin aldığı pozisyonlardan üzüntü duyuyoruz. Açıklamaları, bilindik bir çifte standart ve bariz ikiyüzlülük modelini yansıtıyor," diyen Darzi, ABD'nin İran'a ders verme veya suçlama konusunda yasal, siyasi veya ahlaki bir dayanağı olmadığını belirtti.

Darzi, "ABD saldırgandır, mağdur değil" diyerek, Washington'ı, BM Şartı'nı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek İran'a karşı haksız bir savaş başlatmakla suçladı.

ABD'nin İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine, sivil altyapıyı bombaladığına, İran halkını yok etmekle tehdit ettiğine işaret eden İranlı diplomat, "Tekrar ediyorum: Hiçbir Güvenlik Konseyi kararı, bir üye devleti silahlı bir saldırı karşısında kendini savunma hakkından mahrum bırakamaz." dedi.

Darzi, Tahran'ın diplomatik çözümlere yanaşmadığı yönündeki iddiaları da reddederek, "İran hiçbir zaman diplomasiye kapıyı kapatmadı" ifadesini kullandı ve öte yandan ABD veya İsrail'in herhangi bir askeri harekatına karşı uyarıda bulunarak, Tahran'ın derhal ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.