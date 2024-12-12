İran Cam İthalatına Koruma Önlemi - Son Dakika
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İran Cam İthalatına Koruma Önlemi

İran menşeli düz cam ithalatında 12 Aralık 2024'ten itibaren 200 gün süreyle ek mali yükümlülük uygulanacak.

12.12.2024 01:08
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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; İran menşeli düz cam ithalatında 12 Aralık 2024 tarihinden itibaren 200 gün süreyle geçici korunma önlemi uygulanacak.

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonlarında bulunan eşyanın ithalatında geçici korunma önlemi olarak 200 gün süreyle 12 Aralık 2024 tarihinden itibaren "ton başına 36 ABD Doları" şeklinde ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanacak. Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazine'ye irat kaydedilecek. Soruşturma sonucunda korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki farka ilişkin teminat tutarı ilgililere iade edilecek. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise oluşan fark tahsil edilmeyecek.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılacak. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilecek.

27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanacak.

Kaynak: ANKA

Aralık, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cam İthalatına Koruma Önlemi - Son Dakika

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