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İran, Çin'in Taiwan bölgesindeki seçimleri desteklemeye devam ediyor - Son Dakika
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İran, Çin'in Taiwan bölgesindeki seçimleri desteklemeye devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkenin Çin'in Taiwan bölgesindeki seçimlere verdiği desteği teyit etti. Kenani, İran'ın diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterdiğini vurguladı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunma hakkına kararlı bir şekilde destek verdiklerini belirtti.

İran, Çin\'in Taiwan bölgesindeki seçimleri desteklemeye devam ediyor
15.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:27
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TAHRAN, 15 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin tek Çin ilkesine verdiği daimi desteği bir kez daha yineledi.

Bakanlığın internet sitesinde Pazar günü yayımlanan yazılı açıklamaya göre, ülkeni başkenti Tahran'da Çin'in Taiwan bölgesindeki seçimleri yorumlayan Kenani söz konusu ifadeleri kullandı.

Kenani, İran'ın diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermeyi dış politikasının temeli olarak gördüğünü söyledi.

Sözcü, bu bağlamda İran'ın " Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunma hakkına kararlı desteğini" bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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