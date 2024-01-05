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İran Cumhurbaşkanı: DEAŞ ABD ve İsrail Tarafından Oluşturuldu - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı: DEAŞ ABD ve İsrail Tarafından Oluşturuldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini öne sürdü. Reisi, saldırıları üstlenen DEAŞ'ın 'İslam Halifeliği' adı altında bölgede başka bir İsrail'in oluşumunu planladığını belirtti. İranlı yetkililer, saldırıların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğini ve 89 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı: DEAŞ ABD ve İsrail Tarafından Oluşturuldu
05.01.2024 - 12:48,
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini öne sürdü.

İran devlet televizyonuna göre Reisi, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ile İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini ifade eden Reisi, şunları kaydetti:

"ABD, bölgede İslami görünüme sahip başka bir İsrail'in oluşumunu arıyordu. Şimdiki İsrail, Yahudi görünümü ve adıyla kurulmuştu fakat bölgede diğer İsrail'in de DEAŞ'ın 'İslam Halifeliği' adı altında kurulmasını planlıyorlardı."

Söz konusu planların boşa çıkarıldığını savunan Reisi, "Bu hadisede de halkımıza güvence veriyorum. İntikam inisiyatifi silahlı kuvvetlerimizin elindedir, saldırıya karşılığın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecektir." dedi.

Törende konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de terör örgütü DEAŞ'ı "ABD ve İsrail'in paralı askerleri" olarak niteledi.

Selami, DEAŞ'a hitaben, "Sizi nerede olursanız olun bulacağız." ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı terör saldırıları

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA
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