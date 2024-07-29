İran Cumhurbaşkanı, Filistin İslami Cihad ve Hizbullah liderleriyle görüştü - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı, Filistin İslami Cihad ve Hizbullah liderleriyle görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile Tahran'da bir araya geldi. Pezeşkiyan, görüşmelerde Filistin'e desteklerinin süreceğini ve İsrail'in saldırılarına karşı Hizbullah ve direniş gruplarının desteklenmesini dini bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini ifade etti.

29.07.2024 23:33
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile Tahran'da görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Filistin İslami Cihad lideri Nahhale ile Hizbullah'ın ikinci ismi Kasım'ı kabul etti.

Nahhale ile görüşmede, ülkesinin Filistin'e destek vermeyi sürdüreceğini söyleyen Pezeşkiyan, "İran'ın Filistin halkına desteği Tahran'da hükümetlerin değişmesinden etkilenmez. Mazlum Filistin halkına destek aynı şekilde güçlü bir şekilde devam edecektir ve bu yolda hiçbir etken bizim irademizi engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Filistin İslami Cihad lideri Nahhale ise İran Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasından hemen sonra Filistinli direniş gruplarının liderleriyle görüşmesinin önemini vurguladı.

Nahhale, "Bugün Gazze'deki mazlum Filistinlilere yardım, hatta gıda ve ilaç ulaştırılması için tüm yollar kapalıyken, Siyonistlere ekipman ve silah dahil her türlü yardımın gönderilmesi için tüm yollar açık ancak buna rağmen Filistinlilerin direnişi sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah ve direniş gruplarına destek

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım ile görüşmesinde ise İsrail'in saldırı ve suçlarına karşı Hizbullah ve direniş gruplarının desteklenmesini dini bir yükümlülük kabul ettiklerini ve bunun İran'ın temel politikalarından biri olduğunu ifade etti.

İran'ın önceliğinin Müslüman ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek ve ortak sinerji oluşturmak olduğunu belirten Pezeşkiyan, İsrail'in işlediği suçlara karşı koymak için İslam ülkelerinin birliğinin önemine işaret etti.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım da Pezeşkiyan'ı Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Lübnan Hizbullah'ının kendisini İran devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin çocuğu olarak gördüğünü, devrimin ideallerini gerçekleştirmek için üzerine düşeni yapacağını" kaydetti.

Kaynak: AA

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