Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi - Son Dakika
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Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söyledi. Pezeşkiyan'ın sözleri ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, yetkililerden bu açıklamaya yanıt vermelerini istedi.

30.09.2024 07:16
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İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak" dedi.

"ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNİN LİDERLERİNİN İDDİALARI YALANDI"

Pezeşkiyan, "Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA ÜLKEDE TARTIŞMA YARATTI

İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.

MİSİLLEME KARARI ALMIŞLARDI

İran, 31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından İsrail'e misilleme kararı almıştı. Bu sırada, Tahran'ın, Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Tahran yönetimi ise "saldırıyla ulusal egemenliğini tehdit eden İsrail'in cezalandırılmasına dair alınan karar ile Gazze'de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını" açıklamıştı.

Pezeşkiyan\'ın Haniye çıkışı İran\'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mauro Sicardi:
    Hayatınız yalan 141 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sen hala batiya güveniyorsan hata yaparsın onlar kendi menfaatlerini düşünür 122 2 Yanıtla
  • fatih uçar:
    hala bu katillere inandıysanız kendinizi sorgulayın. 102 2 Yanıtla
  • Can:
    Hepsini siz sattiniz 83 2 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    İran'dan yine kötü kokular çıkmaya başladı ! Şaşırdık mı? HAYIR !! 53 3 Yanıtla
  • Rustem Cile:
    İran sadece havlar başka hiçbir işe yaramaz 38 2 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Aslanların benekli öküz gözümüze takılıyor onu verin sizi rahat bırakalım hikayesi gibi sırayla hepsini yiyecekler 20 1 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    Yahu heeee heeee 14 1 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Kandirildik demeye buda başladı ?????? 4 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    yalan İran, israil, Amerika 3lü şeytan. 1 0 Yanıtla
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