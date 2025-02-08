İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Yaptırımlarla açlığa mahkum olamayız

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ile müzakerelere karşı çıktığı açıklamasının ardından ABD'nin yaptırımlarıyla gerilemeyeceklerini belirterek, "Düşmanlar bizi yaptırımlarla kuşatarak açlıktan öleceğimizi sanıyor fakat öyle değil." dedi.

Pezeşkiyan, Kirman eyaletine bağlı Sircan kentine yaptığı ziyaret sırasında konuşma yaptı.

Ülkenin sorunlarının İran lideri Hamaney'in vizyonunun uygulanmasıyla çözüleceğini söyleyen Pezeşkiyan, "Bugün bölge ülkelerinden hiçbir eksiğimiz yok. Bölgenin en iyi ülkesi olabiliriz. Mevcut durumun üstesinden gelebiliriz, kapasitemiz çok yüksek." diye konuştu.

ABD'nin ülkesine tek taraflı yaptırımlarına işaret eden Pezeşkiyan, "Düşmanlar yaptırımlarla bizi kuşatarak açlıktan öleceğimizi sanıyor fakat öyle değil. Zirveye güçle ulaşacak, her alanda bölgede birinci sırada yer alabilecek kapasitedeyiz." ifadelerini kullandı.

İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri, yaptırımların kaldırılması için son zamanlarda ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarının mesajını veriyordu.

ABD'de yeniden başkan seçilen ve Tahran'a ağır yaptırımların mimarı Donald Trump da İran ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu söylemişti.

İran lideri Hamaney ise dün yaptığı bir konuşmada, ABD'nin daha önce müzakere ettiği nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra Trump döneminde anlaşmadan ayrıldığını belirterek, "Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir." ifadelerini kullanmıştı.