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İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çabahar Limanı'nı geliştirme planını görüştü - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çabahar Limanı'nı geliştirme planını görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın güneyindeki Çabahar Limanı'nı geliştirme planı başta olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması konularını ele aldı. Reisi ve Jaishankar, ayrıca terörle mücadele, uluslararası ticaretin güçlendirilmesi ve gemi taşımacılığı güvenliği gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak bölgeye istikrar ve güvenliğin geri getirilmesinin Filistin halkının haklarının tanınmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise İran ile kapsamlı işbirliğini geliştirmek istediklerini ve Çabahar Limanı'nı geliştirme projesindeki taahhütlerine bağlı olduklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çabahar Limanı\'nı geliştirme planını görüştü
16.01.2024 - 00:03,  Güncelleme: 00:05
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın güneyindeki Çabahar Limanı'nı geliştirme planı başta olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi, resmi temalar çerçevesinde Tahran'da bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ı kabul etti.

Açıklamada, Reisi ile Jaishankar'ın İran'ın güneyindeki Çabahar Limanı'nı geliştirme planı başta olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının takibi ve hızlandırılmasının yanı sıra taahhütlerin uygulanmasındaki gecikmelerin telafi edilmesi konularını görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, "Terörle mücadelede iki ülkenin ortak yaklaşımı, uluslararası ticaretin özellikle ulusal para birimleri aracılığıyla güçlendirilmesi ve uluslararası sularda gemi taşımacılığı güvenliğinin sağlanması" hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçları "savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların açık örnekleri" olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, Siyonist rejimin cezalandırılması ve Filistin halkının haklarının tanınması bölgeye istikrar ve güvenliğin geri getirilmesinin tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, Hindistan'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona erdirilmesi, bölgeye yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistin halkının haklarının güvence altına alınmasında" önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Kirman'da yaşanan ve yüze yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısı nedeniyle İran hükümeti ve halkına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Hindistan'ın, İran ile kapsamlı ve uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzalama konusundaki ilgisini dile getiren Jaishankar, ülkesinin, Çabahar Limanı'nı geliştirme projesindeki taahhütlerine bağlı olduğunu ayrıca İran ile kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesini arzuladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çabahar Limanı'nı geliştirme planını görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Çabahar Limanı'nı geliştirme planını görüştü - Son Dakika
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