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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı düzenlenecek ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye\'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
23.01.2024 - 20:22,
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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi'nin başkanlığında Ankara'da icra edileceği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İran, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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