İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için cenaze töreni düzenleniyor

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(TAHRAN) - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Pazar günü meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bugün İran'ın kuzey doğusundaki Tebriz kentinde Reisi ve beraberinde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenleniyor.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre cenaze töreni üç gün sürecek ve beş farklı şehirde gerçekleşecek. Tebriz'de halkın ve güvenlik güçlerinin geniş katılımıyla yerel saatle 09.30'da başlayan cenaze törenini akşam üzeri saat 16.00'da İranlı Şiilerce kutsal önem atfedilen Kum kentinde büyük bir cenaze töreni takip edecek.

Çarşamba sabahı ise 07.30'da ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in öncülüğünde Tahran'da kılınması planlanan cenaze namazının ardından yabancı konukların katılımıyla bir anma töreni düzenlenecek. Ardından naaşlar Güney Horasan'a gönderilecek. Perşembe günü ise İran Cumhurbaşkanın memleketi Mehşed'de İmam Rıza türbesine defnedilecekler.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'dan dönerken yoğun sis sonucu, dağlık bir bölgede meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından 5 günlük ulusal yas ilan edilmişti.