İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı

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İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran medyası, helikopterin yoğun sis nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletindeki Dizmar ormanında sert iniş yaptığını iddia etti. Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı da helikopterde bulunuyordu.

19.05.2024 18:31
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- İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı

TAHRAN - İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. İran medyası, Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığını iddia etti. Haberde, bölgeye 16 arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini ancak bölgedeki yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zaman alacağı belirtildi. Haberde, Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da helikopterde bulunduğu aktarıldı.

İran İçişleri Bakanı Vahidi "sert inişi" doğruladı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, yoğun sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak arama kurtarma ekipleri henüz olay mahalline ulaşmadı" dedi. Vahidi, Reisi'nin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı - Son Dakika
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