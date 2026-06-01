İran Cumhurbaşkanının İstifa İddiaları Yalanlandı
01.06.2026 10:06
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Mesud Pezeşkiyan'ın istifa haberlerini yalanladı ve onun halka hizmette kalacağını duyurdu.

TAHRAN, 1 Haziran (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Tabatabai pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İran halkı dayanışma ve direniş yolundan ayrılmayacağı gibi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da halka hizmet etmekten geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Londra merkezli yayın kuruluşu Iran International, Pezeşkiyan'ın, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'e istifa mektubu sunduğunu bildirmişti.

İsmi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde söz konusu mektubunda Devrim Muhafızları'na yönelik eleştirilerde bulunan Pezeşkiyan'ın, Devrim Muhafızları'nın hükümetin büyük bir kısmını fiilen kontrol altına alarak, cumhurbaşkanını ve diğer üst düzey yetkilileri önemli karar alma süreçlerinin dışında bıraktığını söylediği iddia edildi.

Habere göre Pezeşkiyan, mevcut şartlar altında hükümeti yönetemediğini ve yasal sorumluluklarını yerine getiremediğini ifade ederek istifa etmek istedi.

