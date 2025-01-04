İran'da 12 Petrokimya Şirketine Gaz Kesildi - Son Dakika
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İran'da 12 Petrokimya Şirketine Gaz Kesildi

Soğuk hava nedeniyle İran'da konutlarda gaz tüketimi arttı, 12 petrokimya şirketinin gazı kesildi.

04.01.2025 17:18
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İran'da soğuk havalarda konutlarda doğal gaz tüketiminin artması nedeniyle 12 petrokimya şirketinin gazı kesildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrokimya Endüstrisi İşverenleri Derneği Genel Sekreteri Ahmed Mehdevi Ebheri konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebheri, Tahran'da katıldığı bir programda, "Evsel gaz tüketiminin artması, petrokimya firmalarına gaz ulaştırılmasında sorunlara neden oldu ve 12 petrokimya firmasının gazı kesildi." bilgisin paylaştı.

Ülkedeki petrol sahalarına yatırım yapmaya hazır olduklarını aktaran Ebheri, "Bu konu için 10 sözleşme hazırlanmış olup Petrol Bakanlığı'nın imzasını beklemektedir." dedi.

Ebheri, söz konusu sözleşmelerin imzalanmasının "günlük gaz üretimini 220 milyon metreküp artıracağını" ve bunun sorunların bir kısmını çözeceğini ifade etti.

İran'da enerji tedarik sorunu

Elektrik ve gaz tedariki sıkıntısı çekilen İran'da, başta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere hükümet yetkilileri vatandaşlara seslenerek kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede yaşanan enerji tedarik sıkıntısı ve soğuk havalar nedeniyle son bir ayda birçok eyalette okullar tatil edilmiş, bazı eyaletlerde devlet daireleri uzaktan çalışma yöntemiyle hizmet vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah da ülkede doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetlerinin durduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta başkent Tahran'da, enerji tasarrufu talimatlarına uyulmadığı gerekçesiyle 272 devlet dairesinin doğal gazı kesilmişti.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamamasına ek olarak doğal gaz ve elektrik tüketimindeki özensizlik enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Özellikle kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki gaz ve elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal sorunlara neden oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da 12 Petrokimya Şirketine Gaz Kesildi - Son Dakika

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