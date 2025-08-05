İran\'da 20 Eyalette Kamu Kurumları Tatil

İran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak artan enerji sarfiyatını dengelemek hedefiyle 20 eyalette kamu kurumları yarın tatil edildi.

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE 20 EYALETTE KAMU KURUMLARI TATİL EDİLDİ

Fars Haber Ajansı, 6 Ağustos Çarşamba günü tatil ilan edilen eyaletlerin listesini yayınladı. Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, 6 Ağustos Çarşamba günü kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler şöyle: " Tahran, Fars, Erdebil, Kohguliye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, El Borz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İylam, Kum ve Giylan."

GÜNLÜK 2 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANIYOR

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları arttı. Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

HALKA SIK SIK ÇAĞRI YAPILIYOR

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.