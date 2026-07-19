İran'da ABD Saldırılarında Can Kaybı 50'yi Aştı - Son Dakika
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İran'da ABD Saldırılarında Can Kaybı 50'yi Aştı

19.07.2026 15:36
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin saldırılarında 50'den fazla kişinin öldüğünü, 517'den fazla yaralı olduğunu duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 517'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 517'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Bazı yaralıların hastanelerde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kirmanpur, 468 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Kirmanpur, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da ABD Saldırılarında Can Kaybı 50'yi Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da ABD Saldırılarında Can Kaybı 50'yi Aştı - Son Dakika
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