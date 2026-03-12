İran'da ABD ve İsrail ile Bağlantılı 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
İran'da ABD ve İsrail ile Bağlantılı 7 Kişi Gözaltına Alındı

12.03.2026 14:38
Kirman ve Loristan'da 7 kişi, ABD ve İsrail bağlantılarıyla gözaltına alındı. Elektronik ekipman ele geçirildi.

İran'ın Kirman ve Loristan eyaletlerinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Kirman eyaletinde halktan gelen ihbarlar ve istihbarat çalışmaları sonucunda 6 kişi istihbarat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin ABD ve İsrail ile bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

Diğer yandan Loristan'da da "Mossad iletişim ağının kilit isimlerinden biri" Hürremabad kentinde polis tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs üzerindeki çok sayıda elektronik ve iletişim ekipmanının ele geçirildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

