İran'da Aşura Günü törenleri düzenlendi

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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin 1385'inci yılı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Aşura törenlerine çok sayıda kişi katıldı.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için İran'ın çeşitli kentlerinde eş zamanlı anma etkinlikleri düzenlendi.

Tahran'da Aşura günü için çeşitli noktalarda matem törenleri yapıldı.

Bu törenlerin en büyüklerinden biri kentin güneyindeki Tahran Büyük Pazarı'ndaki Gelubendek Kavşağı'nda gerçekleştirildi. Törene katılanlar, ilahiler okuyarak ve "Ya Hüseyin" diye feryat ederek ellerini göğüslerine vurdu.

Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende Kerbela hadisesi de canlandırıldı.

İranlıların "Taziye Gösterisi" adını verdikleri orta oyununda, Hazreti Hüseyin'in çadırını temsilen tören alanına kurulan çadır, gösteride Hazreti Hüseyin'in düşmanlarını temsil eden oyuncular tarafından ateşe verildi.

Diğer yandan Loristan eyaletinde de her yıl olduğu gibi bu sene de Aşura günü "çamur sürme" merasimi yapıldı.