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İran'da bir kadını rahatsız eden adama engel olmaya çalışırken adamın ölümüne neden olan genç idama mahkum edildi - Son Dakika
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İran'da bir kadını rahatsız eden adama engel olmaya çalışırken adamın ölümüne neden olan genç idama mahkum edildi

İran'da bir kadını rahatsız eden adama engel olmaya çalışırken adamın ölümüne neden olan genç, idama mahkum edildi. Sanık avukatı, cinayetin meşru müdafaa sonucu işlendiğini savundu. Mahkeme ise idam cezasına hükmetti.

İran\'da bir kadını rahatsız eden adama engel olmaya çalışırken adamın ölümüne neden olan genç idama mahkum edildi
24.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:46
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İran'da bir kadını rahatsız eden adama engel olmaya çalışırken adamın ölümüne neden olan genç, idama mahkum edildi.

Etemadonline haber ajansına göre, yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen olayla ilgili davanın görüldüğü Tahran'daki mahkemede, sanık avukatı, cinayetin meşru müdafaa sonucu işlendiğini savundu.

Adı paylaşılmayan sanık, bir adamın, sokaktan geçen kadının köpeğini almaya çalışarak rahatsız ettiğini görünce araya girdiğini, sonrasında alkollü olduğunu öne sürdüğü kişinin kendisine bıçak çektiğini söyledi. Kadın da ifadesinde, kendini savunmak için bıçağa davrandığını söyleyen genci doğruladı.

Sanık avukatı, meşru müdafaa şartları uyarınca müvekkilinin kasten öldürme suçundan beraatını talep etse de mahkeme idam cezasına hükmetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da bir kadını rahatsız eden adama engel olmaya çalışırken adamın ölümüne neden olan genç idama mahkum edildi - Son Dakika
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