İran'da Çatışma: 6 Ölü

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Piranşehr ilçesinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Piranşehr ilçesinin Kızkapan bölgesinde emniyet güçleriyle İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKD-P) mensup olduğu öne sürülen silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 "teröristin" öldüğü belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde ülkenin Irak sınırındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde 2 emniyet görevlisi öldürülmüştü.
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