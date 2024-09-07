İran'da 12 Afgan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İran'da 12 Afgan Gözaltına Alındı

İran\'da 12 Afgan Gözaltına Alındı

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde düzenlenen operasyonda çocuk kaçırma girişiminde bulundukları iddia edilen 12 Afgan uyruklu gözaltına alındı. İranlı yetkililer, düzensiz göçmenlerin ülkede sorunlara yol açtığını ve sınır dışı edileceğini belirtiyor.

07.09.2024 15:48
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İran'da düzensiz göçmenlerin ülkede sorunlara yol açtığı için sınır dışı edileceğine dair açıklamalar gelirken ülkenin güneyinde çocuk kaçırma girişiminde bulundukları gerekçesiyle 12 Afgan uyruklunun gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen ortak operasyonda 12 Afgan uyruklu gözaltına alındı.

Bölgede çok sayıda çocuk ve genci silah zoruyla kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen 12 Afgan vatandaşının yargı yetkililerine teslim edildiği aktarıldı.

İranlı yetkililer son zamanlarda özellikle Afgan uyruklular başta olmak üzere düzensiz göçmenlerin ülkede bir çok soruna neden olduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancıların sınır dışı edileceğini belirtiyor.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor. Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası sürecinde düzensiz göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal zararlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

Öte yandan İran, son aylarda ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

İçişleri Bakanı Mumini, 26 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ve bu konuda Ulusal Göç Kurumu kuracaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da 12 Afgan Gözaltına Alındı - Son Dakika

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