İran'da evlenmek isteyenlere 150 merkezde eş bulma hizmeti - Son Dakika
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İran'da evlenmek isteyenlere 150 merkezde eş bulma hizmeti

İran\'da evlenmek isteyenlere 150 merkezde eş bulma hizmeti

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı Planlama ve Sosyal Gelişim Genel Müdürü Mehdi Muttakifer, ülkesinde evlenmek isteyenlere 150 merkezde eş bulma hizmeti verildiğini söyledi. Muttakifer, faaliyetleri için lisanslı 150 çöpçatanlık merkezi olduğunu ve bu merkezlerin gençlere istedikleri kişiyi daha kolay bulma imkanı sağladığını belirtti. Ayrıca, söz konusu merkezlerde evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerinin de verildiği ifade edildi. İran'da nüfus artış oranındaki düşüşe dikkat çekilirken, evlenme yaşının artması ve kısırlık oranının yükselmesinin nüfusu olumsuz etkilediği vurgulandı.

14.05.2024 14:17
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İran Gençlik ve Spor Bakanlığı Planlama ve Sosyal Gelişim Genel Müdürü Mehdi Muttakifer, ülkesinde evlenmek isteyenlere 150 merkezde eş bulma hizmeti verildiğini söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Muttakifer konuya ilişkin bilgi verdi.

Muttakifer, "Faaliyetleri için lisanslı 150 çöpçatanlık merkezimiz var ve bunları denetliyoruz." dedi.

Eş bulma alanında resmi izinleri bulunmayan sosyal medya sitelerine karşı uyaran Muttakifer, "Gençlerin evlenmelerindeki gecikmenin en önemli nedenlerinden biri, münasip bir eş bulamamak. Bu merkezlerin yardımıyla gençler istedikleri kişiyi daha kolay bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu merkezlerde evliliğe yönelik eğitim hizmetlerinin de verildiğini dile getiren İranlı yetkili, evlilik ve aile danışmanlarının evlenecek çiftlere bu süreçte destek olduklarını kaydetti.

Muttakifer, geçen yıl mayıs ayında yaptığı açıklamada ülkede 15 eyalette 33 noktada eş bulma merkezlerinin açıldığını duyurmuştu.

Aile kurmayı kolaylaştırma amacıyla açılan merkezlerin bazılarının cami ve kültür merkezlerinde bulunduğunu ve ücretsiz hizmet verdiğini dile getiren Muttakifer, bazı merkezlerin ise verdikleri hizmet karşılığında ücret aldığını ifade etmişti.

İran'da nüfus artış oranındaki düşüş dikkati çekiyor

İran İstatistik Kurumuna ait internet sitesinin verilerine göre, ülke nüfusu 85 milyon 56 bin 136. Ülkede son yıllarda İranlı yetkililerden üst üste nüfus artış oranındaki düşüş ve toplumun yaşlandığına yönelik uyarılar yapılıyor.

İran Sağlık Bakanı Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, 10 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, doğum oranındaki düşüş nedeniyle 30 yıl sonra İran'ın dünyanın en yaşlı ülkesi olacağını belirtmişti.

İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Muhammed Tabatabai, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki evli çiftlerde kısırlık oranının yüzde 20'yi aştığını belirterek bu durumun gelecek yıllarda nüfusu olumsuz etkileyeceğini söylemiş, evlenme ve gebe kalmaya karar verme yaşının artması, obezite, hareketsizlik, kişilerin uyku düzeni ve beslenme biçimlerinin bu konuyu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetmişti.

İranlı Sosyolog Şehla Kazımipur da ülkesinde doğum oranının 1,7 seviyesine gerilediğini belirterek yaklaşık 20 yıl sonra nüfus artış oranının "sıfır" seviyesine düşeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da evlenmek isteyenlere 150 merkezde eş bulma hizmeti - Son Dakika

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